السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التحالف العربى» ينفذ ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة

طائرات التحالف العربي
طائرات التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الليلة الماضية تنفيذ ضربات جوية ضد "مصادر التهديد بصنعاء والحديدة"، ردا على سلسلة هجمات استهدفت المملكة وتبناها الحوثيون في اليمن.

 

وأشار التحالف إلى أن هدفه "حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".

 

وأضاف التحالف أن "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي" وأن "العملية العسكرية بمراحلها الأولى"، مؤكدا أنها "ستستمر حتى تحقيق أهدافها".

 

كما أعلن التحالف فجر اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، موضحا أن "الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة".

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