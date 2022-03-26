رئيس الوزراء الإيطالى: لا نتوقع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن بلاده لا تتوقع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا.

ونقلت قناة TGcom24 التلفزيونية عن دراغي قوله إن تسعير الغاز الروسي للدول الأوروبية بالروبل انتهاك للعقود القائمة.

وقال دراغي إن "مثل هذه الخطوة هي انتهاك للعقود التي تنص على أن الدفع يجب أن يتم باليورو أو بالدولار"، مشيرا إلى أن "المفوضية الأوروبية الآن ستدرس الجوانب القانونية".

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد في وقت سابق أن روسيا شريك لا غنى عنه في إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 82 ألفا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 182 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و153 ألفا و98، والوفيات إلى 158 ألفا و436 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و594 ألفا و966 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.