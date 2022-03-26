السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: استهداف الحوثيين «أرامكو» فى جدة عمل إرهابى

الهجوم على أرامكو
الهجوم على أرامكو

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن الإدارة الأمريكية تعتبر الضربات الصاروخية التي شنها الحوثيون على مواقع "أرامكو" في جدة "هجمات إرهابية".

 

وجاء في بيان صدر عن مكتبه: "ندين هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية للسعودية.. أن هجمات الحوثيين غير المبررة على منشآت تخزين النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة، وكذلك الهجمات على المنشآت المدنية في جازان ونجران والظهران، هي أعمال إرهابية".

 

وقال: "تهدف الهجمات إلى إطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

 

وأشار إلى أن "هجمات الجمعة، وكذلك الهجمات على منشآت معالجة المياه والبنية التحتية للطاقة في 19 و20 مارس، تمت على ما يبدو بفضل إيران في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن".

وتابع: "الحوثيين يرفضون دعوات السعودية والحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد، ردا على الهجمات الإرهابية والهجمات العسكرية، وكلها تطيل أمد الصراع اليمني والأزمة الإنسانية المرتبطة به".

 

ودعا المستشار الأمريكي إلى "إنهاء هذه الحرب وإغاثة الشعب اليمني".

 

وأوضح: "هذا الأمر يمكن أن يحدث فقط إذا وافق الحوثيون على العمل مع الأمم المتحدة ومبعوثها للعمل على عملية مرحلية لتهدئة الصراع، والولايات المتحدة تدعم هذه الجهود بشكل كامل، وسنواصل تقديم الدعم الكامل لشركائنا في الدفاع عن أراضيهم من هجمات الحوثيين".

 

ودعا ساليفان "المجتمع الدولي إلى فعل الشيء ذاته".

 

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون  ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.


وقالت الخارجية الفرنسية - حسبما نقلت قناة فرانس 24 الإخبارية  - ‏"ندين بأقصى الحزم الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد الأراضي السعودية بما في ذلك المواقع المدنية، هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة يجب أن تتوقف فوراً".


وأردفت: "إنها مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة، ويجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي".


وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه.


وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، قد صرح في وقت سابق، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء الجمعة لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم ذاته، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

الحوثيين واشنطن استهداف ارهاب الحوثي ارامكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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