تعرف علي موعد لقاء الفنان محمود حميدة بصالون الجزويت الثقافي

ينظم نادي سينما الجزويت، التابع لجمعية النهضة الثقافية والعلمية ــ جزويت القاهرة، بمقره الكائن بشارع المهراني بالفجالة، في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، عرض للفيلم الروائي الفرنسي الطويل، “موديلياني”، من بطولة النجم العالمي أندي جارسيا.

وفيلم "موديلياني" من إنتاج عام

2004 وتبلغ مدة عرضه 128 دقيقة، ومن إخراج وتأليف ميك ديفيز، وترشح لجائزة الجولدن جلوب لأفضل سيناريو.



تدور أحداث فيلم “موديلياني”، في عام 1919 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يعيش الفنان التشكيلي الإيطالي اليهودي “إيميليو موديلياني”، الذي يعيش أيامه الأخيرة، والذي يرتبط بعلاقة حب مع “جانين” الكاثوليكية، والتي تثمر عن طفل يثير غضب الأسرتين، فتقوم أسرة جانين بخطفه، وتربيته في أحد الأديرة، ينهار موديلياني، ويحاول جني المال بأية طريقة حتى ينشئ ابنه، ويكون السبيل الوحيد هو الاشتراك في مسابقة فنية ضد منافسه وغريمه الفنان الأسباني الشهير “بابلو بيكاسو”.



ــ النجم محمود حميدة ضيف صالون الجزويت

في سياق متصل، يستضيف صالون الجزويت الثقافي، الذي يعقد في الأربعاء الأخير من كل شهر، النجم الكبير محمود حميدة، في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على أرض مسرح ستوديو ناصيبيان "جزويت القاهرة".



ويعد اللقاء هو الأول، من لقاءات الصالون، الذي تستضيفه الجزويت على أرض المسرح بعد احتراقه في أكتوبر الماضي.

واستضاف صالون الجزويت الشهري، خلال ثلاث سنوات، مجموعة من أهم فناني ومثقفي مصر، فيما تأتي فكرة مواصلة عقده على أرض المسرح بعد احتراقه، في سياق استمرار إقامة الأنشطة بأبسط الإمكانيات، وأن خير وسيلة للحفاظ على التراث الذي قدمته "الجزويت" هو مواصلة العمل، حيث كان الشعار الذي أطلقه القائمين علي مركز الجزويت فور الحادث المروع، هو أن الفن لا يحترق، معتبرين زيارة الفنان الكبير محمود حميدة للصالون، مبادرة لدعم "جزويت القاهرة" في استمرار نشاطها.

ويعد الفنان محمود حميدة من أبرز نجوم السينما المصرية، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، حيث بدأ مشواره الفني لأول مرة من خلال دوره في مسلسل “الوسية”، ومن ثم توالت أدواره وأعماله، والتي نذكر من بينها أفلام: شمس الزناتي، ملك وكتابة، إسكندرية نيويورك، المصير، فوتو كوبي، يوم للستات، ورد مسموم، من ضهر راجل، تراب الماس، صراع الزوجات، فارس المدينة، كيد العوالم، الإمبراطور، رغبة متوحشة وغيرها.