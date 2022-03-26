السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف المملكة العربية السعودية

الهجوم على أرامكو
الهجوم على أرامكو

 أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي استهدف،  المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارا ببعض منشآتها الاقتصادية.


وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان لها- أن الجزائر تعرب عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.


كان الحوثيون قد نفذوا هجمات إرهابية استهدفت خزانات الشركة الوطنية للمياه بمحافظة "ظهران الجنوب" بمنطقة عسير، مما أسفر عن أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

أمن سعودي هجوم اليوم محافظة المملكة العربية المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي الجزائر

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