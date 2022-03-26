الجزائر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف المملكة العربية السعودية

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي استهدف، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارا ببعض منشآتها الاقتصادية.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية- في بيان لها- أن الجزائر تعرب عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كان الحوثيون قد نفذوا هجمات إرهابية استهدفت خزانات الشركة الوطنية للمياه بمحافظة "ظهران الجنوب" بمنطقة عسير، مما أسفر عن أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية، وفقا لما أفادته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.