المغرب: أكثر من 9 آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 9588 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6096143 شخصًا.

وأوضح البيان، أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24782746 شخصًا حتى اليوم.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23252264 شخصًا حتى اليوم.

وأضاف البيان، أن 1131 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 1799 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.