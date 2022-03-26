نجوم الفن يهنئون منتخب مصر بفوزه على السنغال

حرص الفنان أحمد داوود، على تهنئة المنتخب المصري بعد الفوز على منتخب السنغال في إطار مباراة الذهاب للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وكتب أحمد داوود، على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "لعيبة رجالة.. فاضل على الحلو خطوة.. نشد حيلنا ونعمل كل اللي نقدر عليه، وإن شاء الله مصر في كاس العالم يارب".

وعلق الفنان محمد هنيدي، على فوز منتخب مصر على منتخب السنغال في المباراة التي انتهت قبل قليل في إطار مباراة الذهاب للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال "هنيدي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله... من كتر التوتر عمال بنهج كأني كنت بلعب معاهم العودة، إن شاء الله مش عايزين نسيب منطقة الجزاء ولو ٤ ثواني".

كما هنأ صلاح عبدالله، المنتخب والجمهور المصري بالفوز على المنتخب السنغالي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي انتهت قبل قليل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال "عبد الله"، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك فوز منتخبنا الوطنى وربنا يكملها بالستر فى العودة يوم الثلاثاء بإذن الله".

وفاز المنتخب الوطني المصري على ضيفه المنتخب السنغالي بهدف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، من بداية المباراة بعدما مرر عمرو السولية كرة طولية إلى محمد صلاح خلف المدافعين، ليسددها صلاح قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في داكار، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.