السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنيدى للاعبى مصر بعد الفوز على السنغال: «مش عاوزين نسيب منطقة الجزاء»

مصر والسنغال
مصر والسنغال

علق الفنان محمد هنيدي، على فوز منتخب مصر على منتخب السنغال في المباراة التي انتهت قبل قليل في إطار مباراة الذهاب للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال هنيدي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمد لله... من كتر التوتر عمال بنهج كأني كنت بلعب معاهم العودة، إن شاء الله مش عايزين نسيب منطقة الجزاء ولو ٤ ثواني”.

وبين شوطي اللقاء علق هنيدي على أداء الحكم خلال الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال، من خلال صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر هنيدي، صورة ظهر جزءها الأول وكتب عليها "المس السنغال" وحين تظهر المنطقة المختفية تظهر كلمة “فاووول”، في إشارة منه لقيام حكم المباراة بإطلاق صافرة الخطأ مع كل كرة لمنتخب السنغال.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه المنتخب السنغالي  بهدف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، من بداية المباراة بعدما مرر عمرو السولية، كرة طولية إلى محمد صلاح، خلف المدافعين، ليسددها صلاح، قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في داكار، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

الفنان الكوميدي محمد هنيدي محمد هنيدي هنيدي منتخب مصر منتخب السنغال السنغال كأس العالم بقطر 2022

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