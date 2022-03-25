مصر تهزم السنغال فى تصفيات المونديال.. وحسم التأهل الثلاثاء

فاز المنتخب الوطني المصري على ضيفه المنتخب السنغالي بهدقف نظيف في ذهاب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة الرابعة، من بداية المباراة بعدما مرر عمرو السولية، كرة طولية إلى محمد صلاح، خلف المدافعين، ليسددها صلاح، قوية ترتطم بالعارضة، وترتد لتصطدم في ساليو سيس، مدافع السنغال وتدخل الشباك

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل، في داكار، لتحديد المنتخب المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر مبكرا على السنغال بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة للمونديال.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية إلى محمد صلاح الذي استلم الكرة وسددها ارتطمت بالعارضة ثم في جسد ساليو سيس ظهير السنغال وسكنت الشباك.

في الدقيقة 9 تريزيجيه سدد الكرة مباشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

محمد صلاح أرسل تمريرة طولية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس إدوارد ميندي بسهولة.

في الدقيقة 13 توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب عبده ديالو على ارضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

تبديل أول في السنغال بنزول بابي أبو سيسيه بدلا من عبده ديالو المصاب.

توقفت المباراة مجددا في الدقيقة 15 بسبب إصابة محمد عبد المنعم في الأنف.

عمر جابر ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها مصطفى محمد برأسية وأمسك بها الحارس إدوارد ميندي.

صلاح مرر الكرة لعمر جابر على يمين منطقة الجزاء وأرسل الأخير تمريرة عرضية شتتها الدفاع من على القائم الأول.

توقف المباراة بسبب تجدد إصابة محمد عبد المنعم وخروجه خارج الملعب.

أجرى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أول تغيير بنزول ياسر إبراهيم بدلا من محمد عبد المنعم في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول في مواجهة السنغال.

وغادر عبد المنعم متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الأنف في الدقيقة 13.



الشوط الثاني

منتخب السنغال استهل الشوط الثاني بضغط قوي على منتخب مصر على أمل إدراك التعادل في المباراة المقامة بين الفريقين في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ماني توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها الدفاع لخارج الملعب.

ماني انطلق بالكرة بين لاعبي منتخب مصر بشكل غريب ثم مرر الكرة لدييدهيو داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها عمر جابر لخارج الملعب.

في الدقيقة 53 بونا سار أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الشناوي بقبضة يده.

وهدأت المباراة بعد ذلك حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، وكانت هناك كرة خطيرة للمنتخب الوطني في الدقيقة 69، من ركلة نفذها صلاح تصل عند مصطفى محمد لعبها بضربة خلفية مزدوجة اصطدمت بتريزيجيه

وأجرى كيروش، التغيير الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 72 بنزول عمر مرموش، بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 74 ضربة ثابتة للسنغال ترسل داخل منطقة الجزاء يخرجها الونش إلى خارج الملعب تصبح رمية تماس للسنغال.

صلاح أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ووصلت لياسر إبراهيم الذي سدد الكرة بقوة ولكن ارتدت من أحد المدافعين وأمسك بها الحارس بثبات.

إسماعيلا سار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الشناوي لتخرج الكرة لخارج الملعب.

عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وقابلها تريزيجيه برأسية من على القائم الثاني ولكن حكم اللقاء احتسب خطأ لصالح السنغال.

في الدقيقة 87 عمر مرموش سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.



تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، محمود الونش، عمر جابر

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح.

تشكيل منتخب السنغال لمواجهة مصر

وجاء تشكيل منتخب السنغال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.



