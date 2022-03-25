السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات ومواد تصنيع بقيمة 10 ملايين جنيه في الجيزة

المضبوطات
المضبوطات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة.. تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته (4000 قرص مؤثر – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من إثنين من العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال التصنيع والإتجار بالعقاقير المخدرة.

تم تحديدهما (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وتبين قيامهما بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة وإعداد مكان لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف تلك العقاقير المخدرة داخل مطبعة كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.. وتبين قيام أحدهما بتوفير المعدات والأدوات اللازمة التى تستخدم فى عملية التصنيع بينما يتولى الثانى توفير المواد الخام والأولية والإشراف على عملية التصنيع، وقيامهما بتخزينها وترويجها على عملائهما.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبتفتيش المطبعة المُشار إليها عُثر بداخلها على (68500 قرص لعقار الترامادول – كمية من بودرة عقار الترامادول المخدر – 108380 قرص لعقار "بريجافالكس" – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع – عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) بالإضافة إلى (مبالغ مالية – جهاز "لاب توب" – 3 هواتف محمولة – سيارة).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وأقرا بإعدادهما وتجهيزهما للمصنع بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهما.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10,000,000 – عشرة مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محافظة الداخلية ترويج تصنيع تنسيق المواد رامي اجراءات مدير محافظة القليوبية دير وزارة الداخلية مليون جنيه الترامادول

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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