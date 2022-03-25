الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهى حياة شاب بأحد شوارع دار السلام

جثة
جثة

كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث دار السلام، أن جرعة زائدة من المخدرات تسببت في وفاة شاب في العقد الثالث من عمره بأحد شوارع منطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "إبراهيم.أ" في العقد الثالث من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بجسده، كما عثر بجواره على مادة من المخدرات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وباستدعاء أسرة الشاب أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأرجعت سبب الوفاة بسبب إدمانه المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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