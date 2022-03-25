قبل منتصف الليل.. مصر تتقدم على السنغال في الشوط الأول وعودة الطيران الروسى للمطارات المصرية

اليوم الجمعة في مصر مازال مزدحمًا بالأحداث المهمة خاصة في ظل المباراة المقامة حاليا بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي في استاد القاهرة ضمن مباريات تصفيات المونديال، وفي نشرة منتصف الليل نستعرض أبرز ما دار أخر ساعات المساء.

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على السنغال بهدف في تصفيات كأس العالم

نتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر مبكرا على السنغال بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة للمونديال.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية إلى محمد صلاح الذي استلم الكرة وسددها ارتطمت بالعارضة ثم في جسد ساليو سيس ظهير السنغال وسكنت الشباك.

في الدقيقة 9 تريزيجيه سدد الكرة مباشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

محمد صلاح أرسل تمريرة طولية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس إدوارد ميندي بسهولة.

في الدقيقة 13 توقف المباراة بسبب سقوط اللاعب عبده ديالو على ارضية الملعب بسبب شد عضلي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

تبديل أول في السنغال بنزول بابي أبو سيسيه بدلا من عبده ديالو المصاب.

توقفت المباراة مجددا في الدقيقة 15 بسبب إصابة محمد عبد المنعم في الأنف.

عمر جابر ارسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها مصطفى محمد برأسية وأمسك بها الحارس إدوارد ميندي.

صلاح مرر الكرة لعمر جابر على يمين منطقة الجزاء وأرسل الأخير تمريرة عرضية شتتها الدفاع من على القائم الأول.

توقف المباراة بسبب تجدد إصابة محمد عبد المنعم وخروجه خارج الملعب.

أجرى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أول تغيير بنزول ياسر إبراهيم بدلا من محمد عبد المنعم في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول في مواجهة السنغال.

وغادر عبد المنعم متأثرا بالإصابة التي تعرض لها في الأنف في الدقيقة 13.

الغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية

فجر إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، مفاجأة للمواطنين عن أسعار الأجهزة الكهربائية والسيارات.

وقال العربي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، ردًا على الشكاوى التي وردت إلى وزارة التجارة بتضرر المواطنين من رفع أسعار بعض الأدوات والسلع الهندسية، والأجهزة الكهربائية، إن كبار المستوردين والمنتجين للأجهزة الكهربائية ملتزمون بأسعارهم، أما ما حدث من بعض التجار الصغار رفعوا الأسعار تخوفًا من انخفاض القيمة السوقية للبضاعة.

وأردف: "متخوفين من الرزق، لكنه ممكن يزود وميبعش يبقى خسر، ولو باع عمل دوران لرأسماله أسرع يكسب أكثر، هناك قاعدة لدى التجار بيع كثير واكسب قليل هتربح أكثر".

مصدر أمني يكشف حقيقة «فيديو أمين الشرطة»: محاولة إخوانية لإثارة البلبلة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى بأنه أمين شرطة.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وقديم وسبق تداوله عام 2016، ويأتى ذلك ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبل.

بعد توقف أسابيع.. عودة الطيران الروسى للمطارات المصرية 7 أبريل

تبدأ شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، تسيير رحلات جوية منتظمة إلى مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 7 أبريل وحتى 31 مايو المقبل، بعد توقف عدة أسابيع على خليفة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في وقف الرحلات المنتظمة بين القاهرة وموسكو.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، ستبدأ تسيير الرحلات الجوية من العاصمة موسكو إلى مطار القاهرة، على طائراتها من طراز «سوخوي»، لتكون بديلًا لشركة «إيروفلوت» الروسية، التي أوقفت رحلاتها الجوية بشكل مؤقت إلى القاهرة في 8 مارس الجاري.

وأوضحت المصادر أن مطار القاهرة تلقى خطابا من شركة طيران روسيا Rossiya Airlines، ببدء تسيير الرحلات الجوية اعتبارا من الشهر المقبل، في الوقت الذي كانت «إيروفلوت» الروسية قد أعلنت وقف رحلاتها إلى القاهرة حتى نهاية أبريل، لحين تحسن الأوضاع.

وبحسب جداول التشغيل بمطار القاهرة الدولي، لشركة الطيران الروسية «إيروفلوت، فإنها كانت تسير 5 رحلات منتظمة أسبوعيا بين موسكو والقاهرة، حتى قرار السلطات الروسية بالإغلاق مطلع مارس الجاري، على خلفية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.