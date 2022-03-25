مشروعات النواب: تطالب بهوية بصرية موحدة للإسكندرية.. والمحافظ: «ستفوق الخيال»

طالبت النائبه هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الخروج بحلول جذرية لمشاكل المستثمرين في كل المناطق الصناعية، مؤكدة أن التوجه الرئاسي واضح بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وطالبت «أبوالسعد» خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتحديد هوية بصرية موحدة لمدينة الإسكندرية، حيث أن المدينة لها تاريخ يمتد لمئات السنين ولها ثقل اقتصادي واجتماعي كبير، ولابد من عودة ريادة عروس البحر المتوسط إلى سابق عهدها.

ورد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن هناك استراتيجية تم اعتمادها الهوية البصرية ستنتهي في 2022، وسنتحاسب على الهوية البصرية، وستكون الأجمل في العالم وتفوق الخيال.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وهالة ابو السعد وكيلة اللجنة، وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنة، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ومحمد نصر من أمانة اللجنة، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب.