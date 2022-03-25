الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشروعات النواب: تطالب بهوية بصرية موحدة للإسكندرية.. والمحافظ: «ستفوق الخيال»

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو سعد

طالبت النائبه هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الخروج بحلول جذرية لمشاكل المستثمرين في كل المناطق الصناعية، مؤكدة أن التوجه الرئاسي واضح بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.

 

وطالبت «أبوالسعد» خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتحديد هوية بصرية موحدة لمدينة الإسكندرية، حيث أن المدينة لها تاريخ يمتد لمئات السنين ولها ثقل اقتصادي واجتماعي كبير، ولابد من عودة ريادة عروس البحر المتوسط إلى سابق عهدها.

 

ورد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن هناك استراتيجية تم اعتمادها الهوية البصرية ستنتهي في 2022، وسنتحاسب على الهوية البصرية، وستكون الأجمل في العالم وتفوق الخيال. 

 

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وهالة ابو السعد وكيلة اللجنة، وسيد سلطان وطارق السيد عضوا اللجنة، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ومحمد نصر من أمانة اللجنة، ومسئولين من وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الضرائب.

النائبة هالة أبو السعد لجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب المناطق الصناعية المستثمرين المشروعات الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

القصة الكاملة لمصرع مشجع وإصابة 9 قبل مباراة مصر والسنغال

«إيد واحدة».. رسائل المواطنين للرئيس: «هنتحمل الصعب.. كمل واحنا معاك»

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

مباراة مصر والسنغال.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول

مصر تهزم السنغال فى تصفيات المونديال.. وحسم التأهل الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية