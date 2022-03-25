محمد هنيدى يعلق ساخرًا على حكم مباراة مصر والسنغال فى الشوط الأول

علق النجم الكوميدي محمد هنيدي تعليقًا كوميديًا ساخرًا على أداء الحكم خلال الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال، من خلال صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر هنيدي، صورة ظهر جزءها الأول وكتب عليها "المس السنغال" وحين تظهر المنطقة المختفية تظهر كلمة “فاووول”، في إشارة منه لقيام حكم المباراة بإطلاق صافرة الخطأ مع كل كرة لمنتخب السنغال.

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بتقدم الفراعنة بهدف نظيف.

تقدم منتخب مصر مبكرًا على السنغال بهدف دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة للمونديال.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية إلى محمد صلاح الذي استلم الكرة وسددها وارتطمت بالعارضة ثم في جسد ساليو سيس ظهير السنغال وسكنت الشباك.

محمد هنيدي يدعم منتخب مصر أمام السنغال

وكان الفنان محمد هنيدي نشر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة حملت ألوان علم مصر، حرصًا منه على دعم وتشجيع المنتخب القومي اليوم في مواجهته لمنتخب السنغال.

وعلّق «هنيدي» قائلًا: "المرة دي على أرضنا إحنا 100 مليون في الملعب ولسه واقفين ورا فريقنا".

وأضاف: "غيرنا صورنا ورفعنا العلم وعايزين نرفع العلم على كل بيت ومبنى في مصر بمشاركتكم عشان مع بعض أقوى #قوتنا_في_تشجيعنا".