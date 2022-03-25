الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب بأحد شوارع مدينة نصر

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول جثة الشاب الذي عثر على جثته في أحد شوارع مدينة نصر، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها فريق من مباحث القسم أن جرعة مخدرات زائدة هي السبب في مصرع الشاب بأحد الشوارع.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا، من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حاتم.ج.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

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على هامش الأزمة

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