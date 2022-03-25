مباراة مصر والسنغال.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول

تقدم محمد صلاح لمصر بهدف في شباك السنغال في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

وانطلقت مباراة مصر ضد السنغال في التاسعة والنصف مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر الجاري، في العاصمة السنغالية "داكار".

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية إلى محمد صلاح الذي استلم الكرة وسددها ارتطمت بالعارضة ثم في جسد ساليو سيس ظهير السنغال وسكنت الشباك.

وأجرى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، 3 تبديلات في تشكيل المنتخب الأساسي الذي خاض نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد النني.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.