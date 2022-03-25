الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبادرة لرسم أعلام مصر على وجوه المشجعين بمحافظة بورسعيد (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت أحد الكافتيريات بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مبادرة لرسم علم مصر على وجوه المشجعين للمنتخب الوطني قبل انطلاق مواجهة الفراعنة ضد منتخب السنغال، إذ وضعت الكافتيريا لافتة مكتوب عليها «أرسم علم بلدك»، وتبرعت إحدى الفتيات لرسم الأعلام وسط أجواء احتفالية.

وأبدي جماهير كرة القدم بمحافظة بورسعيد، ثقتهم في لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني والإداري، مؤكدين أنهم سوف يقدمون مبارة جيدة، وأن النتيجة سوف تكون فوز منتخب مصر.

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ويلتقي منتخب مصر المنتخب السنغالي، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، على أن تقام مباراة الإياب في الـ 29 من شهر مارس الحالي في ملعب استاد ديامنديو بداكار.

وكانت توجهت مجموعة من جماهير محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إلى استاد القاهرة لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره السنغالي، التي ستُقام مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم- قطر 2022.

وتجمَّع مجموعة من الشباب الحاصل على تذكرة المباراة من خلال موقع "تذكرتي" بجوار استاد النادي المصري  نطاق حي المناخ  حيث تم تنظيم رحلة مجانية لهم لتشجيع المنتخب الوطني فى مباراته.

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ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطط وسيناريوهات لتأمين المباراة من خلال 3 دوائر أمنية، الأولى تشمل الملعب وممرات اللاعبين والحكام، والثانية تشمل المدرجات، والثالثة تشمل الأبواب.

وخصصت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي، نحو 15 بابا الكترونيا للتفتيش على البوابات، فضلا عن تخصيص فريق نسائي للتعامل مع السيدات.

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المنتخب اطفال الجمعة كبيرة القاهرة الوطن

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