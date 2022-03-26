السبت 26 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«العلاج بالبصل».. يمكن أن يساعد فى محاربة البكتيريا بجسدك

العلاج بالبصل
العلاج بالبصل

يعتبر البصل من الخضروات الغنية بالعديد من المركبات الصحية التي يمكن أن تحافظ على مستويات السكر في الدم، لذلك، فإن تضمين البصل في النظام الغذائي مفيد لمرضى السكري، وفقًا لما ذكره موقع "narayanahealth" الطبي.

 

الفوائد الصحية للبصل:

يحتوي البصل على العديد من الفيتامينات والمعادن والعديد من المركبات التي لها فوائد صحية عديدة، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف وفيتامين C و B9 و B6.

 

أكد الأطباء أن فيتامين سي يعزز جهاز المناعة، ويساعد في إنتاج الكولاجين، وتجديد الأنسجة وامتصاص الحديد ، وله خصائص مضادة للأكسدة.

 

كما أن البصل مصدر غني بفيتامين ب 6 و ب 9، والتي تلعب هذه الفيتامينات دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي  وعمل الجهاز العصبي بشكل سليم، ونضوج خلايا الدم الحمراء.

 

أوضح الأطباء أن البصل غني بالمنجنيز والبوتاسيوم، حيث تعمل هذه المعادن على تحسين الوظائف الخلوية وصحة الكلى وانتقال النبضات بين الأعصاب وتقلص العضلات، حيث يحتوي البصل على مضادات الأكسدة وغني بالمركبات التي تعمل ضد الالتهابات.

 

أشار الأطباء إلى أن البصل غني بمركب كيرسيتين الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، لذلك فإن الأشخاص الذين يتناولون البصل يوميًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكوليسترول.

 

ويعتبر البصل من الخضروات الغنية بالعديد من المركبات الصحية التي يمكن أن تحافظ على مستويات السكر في الدم، لذلك ، فإن تضمين البصل في النظام الغذائي مفيد لمرضى السكري.

 

يمكن أن يؤدي تناول البصل اليومي في نظامك الغذائي إلى تحسين كثافة المعادن في العظام، فالبصل غني بالعديد من المركبات التي لها خصائص مضادة للبكتيريا وتحد من نمو البكتيريا الضارة.

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