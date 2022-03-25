الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو إلى التوافق لتجاوز الوضع الراهن

حمدان دقلو
حمدان دقلو

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، القوى السياسية والوطنية إلى التوافق لتجاوز الوضع السياسي الراهن، ولتحقيق الاستقرار والسلام والتوجه نحو التنمية والأعمار.


وأكد دقلو، خلال مخاطبته اليوم الجمعة، لقاء جماهيريا في ولاية الجزيرة «وسط السودان»، حرص الحكومة على توفير الخدمات الضرورية، متعهدا بمحاربة الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب.


وعزا الفريق أول دقلو أسباب الغلاء في السودان إلى ارتفاع سعر الدولار دون مبرر بسبب المتضاربين به، ولعدم وجود آلية  للرقابة على السوق، داعيا الشباب إلى مراقبة الأسواق، والإسهام في تثبيت الأسعار للمساهمة في جهود الدولة لإحياء الرقابة.


ومن جانبها، تعهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار المشرفة على ولايات الوسط، خلال مخاطبتها اللقاء الجماهيري، بالقيام بعدة زيارات، للوقوف والتعرف عن قرب على مشاكل هذه الولايات.

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