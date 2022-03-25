المحافظات تعلن الحرب على الأسواق العشوائية.. ومخطط حكومي لتقنين أوضاع الباعة الجائلين

أحمد أبوالمحاسن ـ محمد حفيظ ـ علي عواد ـ ياسمين شعيب ـ عمرو الشامي ـ شيماء رشاد ـ شريف عبدالغني ـ حسام جبر ـ زينب علاء ـ هبه عويضه ـ محمد أبوشادي ـ مصطفى عبدالله ـ ولاء القاضي

فتحت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال حواره مع طلبة كلية الشرطة، ملف الباعة الجائلين من جديد.

وقال الرئيس: «لست مع وجود الباعة الجائلين في الشارع، لأن وجودهم يعني بطالة وفقرًا وفرص عمل غير متاحة، والمفروض يبقى لهم أشغال ويشتغلوا، لكنهم مشتغلوش لأن مفيش فرص عمل نتيجة إن عدد سكاننا كبير».

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي كشف المحافظون في تصريحات لـ “الدستور” عن خططهم لتطوير الأسواق العشوائية، بالتزامن مع حملاتهم للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، عن وجود تنسيق مع المحافظين بشأن تطوير الأسواق العشوائية، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال توفير محلات مناسبة لهم.

وأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن هناك خطة مستقبلية تستهدف جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها، لافتًا أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجارى تطوير 202 سوق.

من جانبه، أعلنت محافظة كفر الشيخ، تجهيز الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، والمعرض الدائم، ورفع كفاءته لنقل الباعة مجاناً دون مقابل خاصة الباعة المنتشرين في الشوارع وفي الأسواق ، للحد من إعاقتهم للمارة بغرب المدينة.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتخصيص الهناجر للباعة ليكون لكل نشاط من الأنشطة هناجر مخصصة لها ، ليتم تحديد باكيات لباعة الملابس وأخرى لباعة الخضروات والفاكهة، وثالثة لباعة الأسماك وغيرهم من الأنشطة التجارية، مع الصيانة الدائمة لها، وتشجيع الباعة لإقامة مشروعات بها مجاناً.

وفي مطروح قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير محال للباعة الجائلين تم وضع خطة لتنظيم تواجد الباعة الجائلين بمطروح، وتضمنت الخطة التي تم وضعها إنشاء عددا من الأسواق الحضارية بمطروح لتنظيم تواجد الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.

وأضاف أنه تم إنشاء أسواق حضارية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات " التنمية الحضارية " في مدينة براني وسيوة والضبعة وإنشاء مجلس إدارة من الشباب والعمد والمشايخ لكل سوق وذلك لتوفير احتياجات الأسواق من صيانة ونظافة .

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم انشاء أيضا سوق حضاري في مدينة الحمام ومدينة مرسي مطروح وذلك حفاظا على المظهر والجمالي للمحافظة السياحية، موضحا أنه يتم تنفيذ حملات توعية للباعة الجائلين بضرورة تواجدهم داخل الأسواق الحضارية.

أما محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن طرح محلات تجارية للإيجار بأسعار مخفضة تتناسب لتسكين الباعة الجائلين بدلا من فرش الأرصفة والوقوف بالشوارع والطرقات وتوفير "حياة كريمة" لهم.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة نجحت في مشروع "تحيا مصر " في توفير فرص عمل للشباب والباعة الجائلين عن طريق إنشاء عدد 200 وحدة تجارية موزعة على 5 أسواق ، تحمل اسم (أسواق تحيا مصر) بمركزي الداخلة و الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، وتهدف فكرة المشروع إلى إتاحة فرصة للشباب واحتواء الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع لتملك وحدات تجارية بأسعار مخفضة.

واتخذت محافظة البحر الأحمر، خطوات تجاه الباعة الجائلين من أجل توفير أماكن بديلة لهم وحياة كريمة من خلال بناء سوق متخصص لجمعهم في مكان واحد، وذلك بعد إعلان المحافظة إنشاء سوق بوسط مدينة الغردقة يجمع الباعة الجائلين"سوق الدهار".

وأكد محافظ البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن المحافظة بدأت مسبقًا في توفير بدائل وحل مشكلة الباعة الجائلين للحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية، وكذا باقي مدن المحافظة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم ببناء سوق مخصص لهم في وسط المدينة بمنطقة الدهار، وسيتم الانتهاء منه قريبًا بتكلفة تجاوزت 130 مليون جنيه.

وتابع أن سوق الدهار الرئيسي يعد أحد المشروعات الهامة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والذي يتم على 4 مراحل، لتوفير أسواق حضارية، وذلك بدلًا من السوق الحالي الواقع بميدان الدهار ومنع التزاحم وتوفير بدائل للباعة الجائلين قبل ازالة مصادر رزقهم، مضيفاً أن السوق الجديد يقع على مساحة 10.600 متر، وتضم المرحلة الأولى 148 باكية تتراوح مساحة المحلات مابين 27 و 36 و 54 م، لعرض الخضراوات والفاكهة وستكون المرحلة الثانية للخضراوات والفاكهة، والمرحلة الثالثة للأسماك والدواجن، والمرحلة الرابعة ستضم محلات للباعة الجائلين، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالسوق الجديد بنسبة تنفيذ وصلت إلى 90 %، وبتكلفة 130 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه في شهر يونيه المقبل.

وودعت محافظة بنى سويف، الأسواق العشوائية بعد تطوير سوق ترعة البوصة بمدينة بنى سويف ورفع كفاءته وتشغيله لاستقبال المواطنين والتجار، بهدف تجميع الباعة الجائلين والأسواق المنتشرة في مختلف الشوارع بتلك المنطقة في مكان واحد من أجل تحقيق السيولة المرورية والقضاء على كافة الأسواق العشوائية داخل المحافظة، وتوفير كافة احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة تقدم فى سهولة ويسر.

حيث قامت المحافظة بإعادة تخطيط الباكيات داخل السوق الجديد بعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، وأعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، وتزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين، حيث تم تقسيم السوق على 132 باكية بعد إجراء بعض التعديلات على الممرات والطرق الداخلية بالسوق، بالإضافة إلى 8 محلات تجارية في اتجاه الخارج للشارع المجاور للسوق.

كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إغلاق جميع الأسواق العشوائية لتجارة الأسماك وأيضا الخضروات بكافة أحياء المحافظة وتجميعها كافة البائعين والتجار بالأسواق الحضارية الجديدة والبالغ عددهم ١٦ سوق مطور على طراز جديد في كافة أحياء المحافظة.

وقال المحافظ إن إنشاء الأسواق يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ويعد سوق العصر الجديد ٢ بجانب سوق العصر ١ الذي تم الانتهاء من الأعمال به بداية لتطوير شامل للمنطقة وإعادة تنظيمها بما يتفق مع التطور الحضاري القريب منها بوجود بازار بورسعيد الجديد والذي يضم أسواق للخضروات واللحوم والفاكهة وقبلة سوق الأسماك علاوة على سوق بورفؤاد الحضاري الجديد .

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، فى تصريحات لـ«الدستور»: جهزنا عدة أسواق نموذجية في العجيزي في طنطا وطلعت حرب في المحلة وبسيون وجاري إنشاء ١١ سوق حضاري في قرى زفتى ضمن “حياة كريمة”.

وفي الإسكندرية، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على القضاء على الأسواق العشوائية، مع توفير أماكن حضارية للباعة الجائلين للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يعمل على القضاء على العشوائية وتوفير باكيات للباعة الجائلين.

وأشار إلى أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يبلغ تكلفة المشروع ٢٢٧ مليون جنيه، وأنه يتم به إنشاء السوق الحضاري الذي مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، مؤكدا أنه يتم إنشاء السوق على أحدث طراز عالمي يضاهي السوق الأوروبية.

وأوضح المحافظ أنه يتم العمل على القضاء على الأسواق العشوائية في العديد من المناطق، حيث سيتم البدء بسوق شارع ٣٠، بنقل بائعي سوق القاهرة بمنطقة سيدي بشر إلى باكيات سوق شارع ٣٠، وذلك بشكل مؤقت لحين توفيق كامل الأوضاع والإجراءات القانونية وتنظيم الأعمال داخل سوق شارع ٣٠، فضلا عن استهداف العديد من الأسواق مثل سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

وكشف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن المحافظة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها احتواء أزمة الباعة الجائلين من الشوارع وتوفير أماكن مخصصة لهم مع إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة جميع الأسواق العشوائية والأماكن المزدحمة بالباعة الجائلين تمهيداً لتوفير البدائل المقترحة وذلك حرصاً على الباعة الجائلين وتوفير سبل الراحة والأماكن للمواطنين من خلال تخفيف التزاحم وتسهيل الحركة المرورية.

وقامت محافظة الفيوم بمختلف مراكزها بالعديد من الإجراءات للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، منها شن العديد من الحملات لمواجهة انتشار تلك الظاهرة، يأتى ذلك تنفيذاً لقرارات وتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمنع الأسواق الأسبوعية فى إطار منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ففي مركز إطسا تم رفع الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة والطريق بشوارع وميدان مدينة إطسا وتسكينهم بمنطقة الصهريج، فى إطار المجهودات التى تنفذها رئاسة مركز ومدينة إطسا بالتعاون والتنسيق مع قوات الشرطة.

وأوضح محافظ الفيوم أن المحافظة بها سوق واحد فقط للخضروات والفاكهة، بالمركز الرئيسى التابع لها، على مساحة 5 أفدنة، ويضم 49 محلا، لافتا إلى وجود 4 أسواق عشوائية بأحد المراكز التابعة للمحافظة، وتقوم الغرفة التجارية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء سوق كبيرة للخضر والفاكهة بدمو الفيوم بطريق أسيوط القاهرة الغربي.

كما واصلت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة ببناء الأسواق الحضارية ونقل الباعة الجائلين إليها حسب خطة محافظة القاهرة والتكليفات الرئاسية بإيجاد حياة كريمة للباعة الجائلين.

وقال الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، إن خطة بناء الأسواق مستمرة في ظل توجيهات الدولة الخاصة ببناء الأسواق الحضارية ومحاربة الأسواق العشوائية.

وأوضح نائب محافظ القاهرة في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم في الوقت الحالي تطوير عدد من الأسواق بشمال القاهرة، من بينها: سوق عبود بسعة ٢١١ وباكية سوق دير الناحية ٢٦٠ باكية وسوق موقف إمبابة ٢٣٠ باكية.

كما كثفت أجهزة محافظة الجيزة بقيادة اللواء أحمد راشد، بإنشاء سوق حضاري بمركز ومدينة العياط لاستيعاب كافة الباعة الجائلين ومن المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري يستوعب حوالي ٢٥٠ بائع وسيقام على أعلى مستوى وروعي فيه كافة الاشتراطات الواجب.

واتفقت المحافظة مع وزارة الموارد المائية والرى لتطوير سوق البدرشين وتحويله إلى سوق حضاري لاستيعاب كافة الباعة الجائلين وتنظيم أماكن تواجدهم بعيدا عن مجرى الطريق.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من سوق زنين الحضاري ببولاق الدكرور بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويتكون من 118 محل وباكية مقسمة على 74 محلاً و44 باكية وللقضاء على العشوائيات وجاري العمل في إنشاء المرحلة الثانية من السوق لخدمة أهالي بولاق الدكرور.