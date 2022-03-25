الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غداً.. محاكمة المتهمين في قضية الابتزاز والاتجار بالبشر بالمحلة

محكمة
محكمة

تستمع  محكمة جنايات المحلة "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار سامح عبد الله، غدا لأقوال شهود الإثبات والنفي في محاكمة شاب وفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الابتزاز والسطو الالكتروني والاتجار بالبشر للأسر والعائلات بمدينة المحلة.

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضتا للسطو الإلكتروني والهاكرز من جانب فتاة تُدعى "د.م. ا" 25 سنة متزوجة مقيمة بقرية ميت حبيب بنطاق مركز سمنود والشاب آخر يُدعى "م.ر.م"31 سنة، مقيم بشارع شكري القوتلي بدائرة قسم أول المحلة وكلاهما "هاربين".

وأفاد المبلغون أنهم فوجئوا باستيلاء المتهمين على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعة وابتزازهم مقابل الحصول على أموال نقدية والتهديد بنشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح باب التحقيق في البلاغ الذي حمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021 م ويتهم شاب وفتاة باستخدام برامج إلكترونية تدعم تقنية التجسس و الهاكرز لاختراق حسابات ضحاياهم ونشر صورهم على صفحات ومواقع إباحية بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية.

وقرر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية، إحالة الشاب والفتاة إلى محكمة الجنايات، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السطو الإلكتروني لحسابات فيس بوك والواتساب لعدد من الأسر وابتزازهم بنشر صور خاصة لأفراد الأسر في أوضاع خاصة عبر مواقع السوشيال ميديا وابتزازهم ونشر صور لضحاياهم عبر منصات السوشيال ميديا، وعقدت المحكمة أولى جلساتها اليوم وأصدرت قرارها المتقدم.

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