من المرض النفسي لـ«خلافات الميراث».. 3 جرائم قتل خلال 24 ساعة

“من خلافات الجيرة إلى خلافات الميراث”.. دوافع كثيرة كانت السبب في جرائم قتل عديدة حدثت اليوم الجمعة فقط تم عرضها جميعا على النيابة عقب تحرير المحاضر اللازمة .

من جثة عامل تسببت في رعب داخل فندق بالغردقة إلى شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية لقتله في الحوامدية، ومريض نفسي بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات طعنا في البدرشين، وخلال السطور القادمة نستعرض تفاصيل تلك الجرائم.

النيابة تكلف المباحث بالتحرى حول جثة عامل فى فندق بالغردقة

أمرت النيابة العامة بالغردقة، اليوم الجمعة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولًا باستراحة الموظفين بفندق بالغردقة، لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية.

كما أصدرت النيابة قرارًا بتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن في البحر الأحمر، من جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره، يعمل بأحد الفنادق، عثر عليه مقتولًا بالاستراحة الخاصة بموظفي الفندق بمنطقة الوفاء بالغردقة، وذلك للقبض على المتهم في الواقعة وكشف الملابسات في الجريمة.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر تلقت إخطارًا بمقتل عامل في العقد الرابع من العمر ويعمل بقسم المطبخ بأحد فنادق الغردقة، حيث عثر على جثته باستراحة الموظفين الخاصة بالفندق بمنطقة الوفاء، وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة ومكان الحادث، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه يعمل بأحد الفنادق ويقيم بسكن الموظفين، وعُثر عليه مصابًا بضربة في الرأس وأن مشاجرة نشبت بينه وبين عامل آخر بالفندق داخل استراحة الموظفين وأن المتهم فر من مكان الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث والقبض على المتهم في ارتكاب الحادث.

ضبط شقيقين لقتلهما عمهما وإصابة نجله فى مشاجرة بالحوامدية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالتشاجر مع عمهما بسبب الميراث، وإطلاق أحدهما أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل العم وإصابة ابنه فى الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه فى الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات عن أن شقيقين تشاجرا مع عمهما بسبب خلافات الميراث، وأطلق أحدهما أعيرة نارية من سلاح خرطوش، مما أسفر عن مقتل عمهما وإصابة ابنه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة تأمر بتشريح جثة طفل لقى مصرعه طعنا على يد مريض نفسى بالجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام مريض نفسي بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات طعنا بسلاح أبيض "مقص" بقرية أبو رجوان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والسبب الذي دفع المتهم بارتكاب جريمته.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفل 5 سنوات مصابا بطعن نافذ نتيجة اعتداء من سلاح أبيض ذات نصل حاد ومقيم بقرية أبو رجوان بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل المتوفي أفادوا بقيام أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي جار المجني عليه بارتكاب الواقعة وطفل الطفل بسلاح أبيض مقص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته ظل يهذي بكلمات غير مفهومة وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.