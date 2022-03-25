الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدرج ستة نيجيريين على قائمة الأشخاص المحظورين لدعمهم «بوكو حرام»

بوكو حرام
"بوكو حرام

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، ستة أفراد نيجيريين لدعمهم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قائمة الأشخاص المحظورين.


وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج المواطنين النيجيريين عبدالرحمن أدو موسى، وصالح يوسف أدامو، وبشير علي يوسف ومحمد إبراهيم عيسى، وإبراهيم علي الحسن، وسراجو أبوبكر محمد إلى قائمة الأشخاص المحظورين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب تورطهم في مساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى جماعة "بوكو حرام".


يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنّفت جماعة "بوكو حرام" منظمةً إرهابية أجنبية ومنظمةً إرهابية عالمية، في 14 نوفمبر 2013.


وتتمركز المجموعة في نيجيريا وهي مسئولة عن العديد من الهجمات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد وكذلك في حوض بحيرة تشاد في الكاميرون وتشاد والنيجر التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص منذ عام 2009.

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