يوم التتويج.. ختام الموسم الأول من برنامج «الدوم» وإعلان الفائزين

ينتظر الجمهور، اليوم، الحلقة الأخيرة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، التى تشهد إعلان أسماء الفائزين فى فئات المسابقة الثلاث: الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، بعد فترة طويلة من التنافس القوى بين أكثر من ٢٠٠ متسابق مروا على العديد من لجان التحكيم.

خلال الساعات الماضية انتهى متسابقو برنامج «الدوم»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ «ميديا هب»، من جميع الاستعدادات والتحضيرات للحلقة الأخيرة التى ينتظرها الجمهور بشغف. وسيتم تسليم الجوائز للفائزين فى أجواء احتفالية مبهرة، احتفاءً بنجاح الموسم الأول من البرنامج الجديد الذى جذب أنظار الجميع، مع تواجد عدد كبير من أهالى المتسابقين.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الحلقة المنتظرة مفاجآت على كل المستويات، سواء المتعلقة بالمسرح أو العروض الاستعراضية، مرورًا بالأزياء التى سيرتديها المتسابقون، إلى جانب التعاقدات مع عدد من نجوم الفن الكبار للمشاركة كأعضاء لجنة تحكيم فى تلك الحلقة.

وكشفت شركة «ميديا هب» عن أعضاء لجنة تحكيم الحلقة الأخيرة، التى تضم كلًا من: كريم عبدالعزيز وأصالة وحسين فهمى.

واستعان البرنامج فى المرحلة التمهيدية التى تنافس فيها ٢٠٠ متسابق بلجان تحكيم متخصصة لكل فئة، ففى فئة التقديم التليفزيونى تمت الاستعانة بكل من: لميس الحديدى ونجوى إبراهيم وجاسمين طه زكى، وفى الغناء: حميد الشاعرى وعمرو مصطفى وأمير طعيمة، وفى التمثيل: يسرا وعمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

وفى المرحلة التالية التى كانت بعنوان «المفتاح الذهبى»، حضر كل من: الفنانة ليلى علوى والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمى نادر عباسى، واختاروا خلال هذه المرحلة المتأهلين إلى نصف النهائى، ثم اختار الجمهور ٥ متسابقين من خلال التصويت، ليصل ٣٠ متسابقًا إلى نصف النهائى.

وفى نصف النهائى تكونت لجنة التحكيم من المطربة الكبيرة أنغام، والفنانة هند صبرى، إلى جانب المخرج الكبير يسرى نصرالله، الذين اختاروا ١١ متسابقًا للمنافسة فى الحلقة النهائية، التى تعرض على شاشة قناة «أون»، مساء اليوم.

وخلال الحلقة الأولى من نصف النهائى تأهل كل من: محمد مانو وأسامة عطية فى فئة الغناء، وإسراء العقاد ومريم حسن فى فئة التقديم، وماريا أسامة وسعد سمير فى فئة التمثيل، بينما شهدت الحلقة الثانية من هذه الفئة تأهل ٥ متسابقين فقط، هم: يارا مجدى فى فئة التقديم، وآلاء أيوب وأسماء الجمل فى فئة الغناء، ومحمود بكر وهند حسام فى فئة التمثيل.

وبذلك يكون قد وصل ١١ متسابقًا إلى الحلقة الأخيرة، بواقع ٤ فى الغناء و٤ فى التمثيل و٣ فى التقديم التليفزيونى، على أن تشهد الحلقة الأخيرة، المقررة إقامتها اليوم، إعلان أسماء ٣ فائزين بجوائز البرنامج، وذلك كفائز عن كل فئة من فئات المسابقة، ليشاركوا فى الأعمال الفنية والبرامج المختلفة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتوافقت حلقات برنامج «الدوم» مع تصريحات محمد السعدى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة شركة «ميديا هب»، خلال حفل افتتاح البرنامج.

وبدأ «سعدى» كلمته فى حفل الافتتاح بتوجيه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الدعم الكبير لخروج المسابقة بهذا الشكل المميز، وكذلك كل النجوم على حضورهم ومساندتهم البرنامج، مضيفًا: «هذا الحضور والتواجد الإعلامى الكبير يتفق مع فكر الجمهورية الجديدة».

وشدد على أنه يَشرُف بالحديث ممثلًا عن كيان وطنى مثل «المتحدة للخدمات الإعلامية»، التى تهدف لصناعة محتوى يليق بمكانة مصر فى الإعلام والدراما، ثم قدم شرحًا لخطة البرنامج، التى تم تنفيذها بحرفية على مدار الحلقات السابقة.

وكشف عن وجود تعاون بين «ميديا هب» و«المتحدة» فى تنظيم الدورة الأولى من مسابقة إنتاج الأفلام القصيرة، التى يتقدم إليها ٦١٤ فيلمًا قصيرًا، ويتم اختيار ١٢ منها فقط، عبر لجنة من كبار صناع الفن، موضحًا أن ذلك يهدف إلى اكتشاف مواهب مختلفة فى الكتابة والإخراج والتصوير.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التكامل مع ما يحدث فى برنامج «الدوم»، الذى يهدف إلى اكتشاف مواهب فى الغناء والتمثيل والتقديم، ويعكس سير الشركة فى خطتها لتقديم محتوى مميز ومفيد للجمهور.