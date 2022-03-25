بالبيانات.. كيف تفاعل جماهير الساحرة المستديرة مع مباراة مصر والسنغال؟

تصدر هاشتاج حلم_ المونديال_ يا أبطال# وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك نتيجة لحالة الترقب الواسعة التي يشهدها جماهير الكرة المصرية لمباراة منتخب مصر أمام السنغال التي من المقرر إقامتها اليوم فى الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 تلك المواجهة التي سبق وأن وقعت في المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون يوم 6 فبراير الماضى، والتى حسمها منتخب السنغال، ليتوج باللقب لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي ينتظرها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة، في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولى، أما موعد مباراة الإياب فهو الثلاثاء 29 مارس بالسابعة مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأولمبي.

في "الدستور" قمنا بتفاعل الجماهير مع الهاشتاج الجديد الذي انطلق بالتزامن مع قرب انطلاق المباراة.

البداية كانت باستخدام أداة تحليل البيانات «track my hashtag» وحسب الأداة كانت نتيجة التحليل، أنه تم نشر 100 تغريدة وشاركها 86 مغردًا، 4726869 ألف مغرد هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع الهاشتاج.



بدأ التفاعل يوم الجمعة الخامس والعشرون من مارس بالساعة الثانية ظهرًا بعدد 48 تغريدة، ثم هبط إلى 42 تغريدة في الساعة الثالثة عصرًا، ثم هبط إلى أدنى مستوياته بالساعة السادسة مساءًا ليصل إلى 9 تغريدات.

كذلك وصلت نسبة التغريدات التي حللتها الأداة 77%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 1%، أما إعادة التغريد جاءت بنسبة 22%.





واحتلت اللغة العربية نسبة 76% في تداول الهاشتاج، أما اللغة الإنجليزية فجاء تداول الهاشتاج بها بنسبة 11%، وبنسبة 13% تم تداول الهاشتاج بلغات غير معروفة.



وجاءت بعض التغريدات التي كتب فيها المغردون عبارات مثل لاجل الغلابة يارجالة، والصعود يا قائد في إشارة لنجم مصر اللاعب محمد صلاح لتصاحب تلك العبارات هاشتاج "حلم_المونديال_يا_أبطال#".

أما بالرصد عن طريق استخدام أداة «social searcher» التي تقوم بتحليل أكثر من 11 من مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ تداول الهاشتاج بيوم 24 مارس وفيه احتل موقع «فوكنتاتي»المركز الأول في عدد التفاعل بواقع 27 تغريدة وتلاه تطبيق "الانستجرام" الذي تداول به منشورًا واحدًا فقط يحمل هذا الهاشتاج.



أما بيوم الجمعة 25 مارس فتصدر تطبيق "تويتر" التطبيقات التي تم تداول الهاشتاج بها بواقع 101 تغريدة، وتلاه تطبيق "فوكنتاتي" بواقع 73 تغريدة، ثم تطبيق "الفيسبوك" بواقع 9 تغريدات، وأخيرًا "الانستجرام" بواقع منشورًا واحدًا.



وباستخدام أداة «Tweet blinder» جاءت إجمالي عدد التغريدات 500 تغريدة، واحتلت التغريدات بالصور واللينكات النسبة الأكبر في حجم التفاعل بواقع 202 تغريدة وبنسبة 40.4% من إجمالي التغريدات، ثم تلاها التغريدات النصية التي احتلت نسبة 33.2% بواقع 166 تغريدة، وجاء في المركز الثالث إعادة التغريدات التي احتلت نسبة 25.4% بواقع 127 تغريدة، وأخيرًا الردود على التغريدات مثلت نسبة 1.6% بواقع عدد 8 تغريدات.