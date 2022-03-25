الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو وهبة يدعم منتخب مصر بصورة من داخل ستاد القاهرة

عمرو وهبة
عمرو وهبة

حرص الفنان الشاب عمرو وهبة على دعم منتخب مصر في مباراته المهمة أمام منتخب السنغال، في إطار مباراة الذهاب للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والمقرر أن تقام بتواجد ما يقرب من 65 ألف متفرج.

مباراة مصر والسنغال

وشارك «وهبة» جمهوره بصورة جديدة من داخل ستاد القاهرة ممسكا بعلم مصر، ومن خلفه المدرجات الممتلئة بالجمهور حيث حرص على التواجد بالرغم من انشغاله بتصوير مسلسله الجديد في بيتنا روبوت.

قررت اللجنة المنظمة لمباراة منتخب مصر والسنغال، في إطار مباريات التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم تقديم مفاجأة للجمهور باستاد القاهرة من خلال تقديم عدد من شباب الموهوبين من متسابقي برنامج اكتشاف المواهب الدوم، أغنية في ستاد القاهرة.

ودخل الشباب مرتدين ملابس بأعلام مصر وقدموا أغنية «تحيا مصر»، وسط أداء متميز من قبل الشباب الذي وصل إلى مرحلة نصف النهائي وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور المتواجد في الحفل.

وتقام مباراة مصر والسنغال في الـ 9:30  مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، بينما تحدد موعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي.

ويشارك عمرو وهبة في مسلسل «في بيتنا روبوت 2» وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال  قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية، ويشهد الجزء الثاني العديد من التطورات للشخصيات والأحداث.

الفنان الشاب عمرو وهبة عمرو وهبة منتخب مصر منتخب السنغال كاس العالم قطر 2022 مبارة مصر والسنغال

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على هامش الأزمة

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