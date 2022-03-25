استخدام الهولوكوست

فى عالم السياسة يتم تصنيف الأحداث إلى تصنيفين: حدث غير مسبوق، وحدث يشبه شيئًا عظيمًا حدث فى الماضى، كل الأحداث فى العالم تتم رؤيتها من خلال تلك العدستين.. الغاية من التصنيفين واحدة، هى الحفاظ على الحدث ضمن العناوين الرئيسية، وبقاؤه أطول فترة ممكنة على جدول أعمال العالم.

الحرب فى أوكرانيا تم تقديمها حسب التصنيف الثانى، المرجعية كانت «الهولوكوست»، والمفارقة أن الجانبين «الروسى والأوكرانى» استخدما الهولوكوست والنازية لتقديم الحرب من خلال عيونهما، كل حسب وجهة نظره.

روسيا بقيادة بوتين عرّفت الحرب بأنها محاولة لاجتثات النازية، بوتين يعتبر كارهى الروس فى أوكرانيا نازيين جُددًا، حتى الآن لا أفهم تفسيرات بوتين الحقيقية، ولكن المرجعية التى يريد السيد بوتين الاستناد إليها هى أن «الجيش الأحمر السوفيتى» هو من استطاع القضاء على النازية فى الحرب العالمية الثانية، وتحرير بولندا وحماية اليهود حينذاك، وأن جيش بوتين الآن يقوم بمهمة تاريخية مشابهة.. رغم حقيقة أن الفروق واضحة فعلًا، واستخدام مصطلح «اجتثاث النازية» من قبل الكرملين غير مطابق للواقع الذى يروى قصة أخرى؛ وهو أن هناك غزوًا كبيرًا من دولة لجارتها بسبب مزاعم تتعلق بالأمن القومى.. بوتين غيّر التاريخ.

أوكرنيا بقيادة زيلينسكى عرّفت الحرب كـ«هولوكوست»، وقال الرئيس الأوكرانى فى خطابه العديد من العبارات المأخوذة بدقة من كتب تاريخ إسرائيلية الصنع.

الرئيس الأوكرانى يقوم بجولة فى برلمانات العالم، بدأها قبل أسبوعين فى «أم البرلمانات» البريطانى، وانتقل بعدها إلى الكونجرس الأمريكى والبوندستاج الألمانى، ثم زار البرلمان الكندى فى أوتاوا، والأوروبى فى ستراسبورج، ولا يزال أمامه اليابان وإيطاليا.. وعلى الطريق، منح الكنيست فى إسرائيل عشر دقائق.

فى جميع خطاباته حتى الآن، انتقد بشدة الحكومات المستضيفة بسبب عدم تقديمها مساعدات عسكرية كافية لأوكرانيا، وهاجم الأمريكيين والبريطانيين بسبب رفضهم استخدام سلاح الجو الخاص بهم، وسائر دول الناتو؛ كى تفرض مناطق حظر جوى فى سماء أوكرانيا.

أما انتقاده إسرائيل فكان بسبب رفضها تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية، الانتقادات كانت مقبولة لكن التشبيهات كانت غير مقبولة.

قال زيلينسكى بخيبة أمل إنه توقع من إسرائيل المزيد، بسبب التاريخ الحزين للشعبين، وقال إن الأوكران أنقذوا اليهود خلال المحرقة، لكن الحقيقة أن الأوكران كان الكثير منهم يتعاون مع النازيين ضد اليهود، وهناك من يقول إنه دَين قديم بين أوكرانيا وإسرائيل.. زيلينسكى غيّر التاريخ.

فى إسرائيل استقبلوا استخدام بوتين للنازية باستخفاف نسبى، الحقيقة أن إسرائيل فى تاريخها أسمت بعض أعدائها بالنازيين.. لكن استقبلوا استخدام زيلينسكى للهولوكوست بجدية شديدة، بالنسبة لهم هذا مرفوض، ليس هناك أكثر من هولوكوست واحدة، تاريخ العالم يحوى هولوكوست واحدة، لا شىء مثلها، ولا شىء يشبهها، ولا شىء يستحق أن يُلقب باسمها، والحقيقة أيضًا أن إسرائيل فى تاريخها عارضت أى تشبيه لأى حدث بالهولوكوست.

استخدام الهولوكوست والنازية من قبل روسيا وأوكرانيا ليس هدفه حكومات العالم، وإنما الرأى العام الدولى، الضغط على النقاط الحزينة فى التاريخ الأوروبى، والتذكير بحقبة مُظلمة فى التاريخ، والهدف هو التعاطف والتضامن.

الخطر فى هذا أن الاستخدام المهووس للهولوكوست لن يذهب بأحد إلى أى مكان، الروس يعرفون أن الحرب ليست «اجتثاث نازية»، والأوكران يعرفون أن ما يحدث فى بلادهم ليست محرقة بالمعنى التاريخى، والهولوكوست ستبقى الهولوكوست.