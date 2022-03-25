إشادة برلمانية بتوجيهات السيسى بتوفير محال تجارية لـ«الباعة الجائلين»

ثمن برلمانيون تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حديثه مع طلاب أكاديمية الشرطة، بشأن العمل على حل مشكلات الباعة الجائلين، عبر افتتاح محال لهم بأسعار معقولة، مطالبين الحكومة بسرعة تحويل تلك التصريحات إلى خطة عمل تتحقق على أرض الواقع.

وأشاد محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس السيسى بشأن ضرورة توفير محلات آدمية بأسعار مناسبة للباعة الجائلين، وقال إن الرئيس لا يترك ملفًا يهم المواطن، خاصة من محدودى الدخل، إلا ويتطرق إليه، من أجل توفير «حياة كريمة» تليق بكل المصريين.

وقال «الحسينى»: «حديث الرئيس السيسى عن الباعة الجائلين أمر إيجابى، خاصة أن لدينا قرابة ٢ مليون بائع متجول، ولو فرضنا أن كل بائع لديه أسرة مكونة من زوجة وبعض الأبناء، فإن هذا الأمر يخص شريحة من المواطنين لا يقل تعدادها عن ١٠ ملايين مواطن، وبالتالى لا بد أن تنتبه الحكومة جيدًا لمثل هذه التصريحات، وأن تعمل بكل جهد على تطبيق ما جاء بها من توجيهات، خاصة أن ذلك يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ما يزيد العوائد على الخزانة العامة للدولة».

ووعد بأن تعمل لجنة الإدارة المحلية على هذا الملف بشكل جيد، من خلال إقرار تشريعات تسهم فى حل أزمة الباعة الجائلين، مطالبًا المحافظين بحصر الأماكن التى تصلح لإقامة محال، كل فى محافظته، ومنحها للباعة الجائلين بأسعار مخفضة، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأشاد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب «الوفد»، بتصريحات الرئيس السيسى، التى قال فيها: «علشان أحل مسألة الباعة الجائلين فى القاهرة عاوز محلات كتيرة وبأسعار معقولة علشان الناس تقف فيها، لو مشيناهم بعيد الناس دى تاكل إزاى؟»، معتبرًا أن تلك التصريحات لا تصدر إلا من مسئول يدرك جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقه.

وأضاف «الهضيبى»: «أزمة الباعة الجائلين من الملفات الشائكة التى كانت جميع الأنظمة السابقة تخشى الاقتراب منها أو المساس بها نظرًا لخطورتها، لكن الرئيس السيسى يفتح كل الملفات من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين والتخفيف عنهم».

وواصل: «توفيق أوضاع الباعة الجائلين، المقدر عددهم بما يقرب من ٢ مليون بائع، سيسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع المعيشية لهم، وسيشعرهم بأنهم أصبحوا يعيشون حياة أكثر أمانًا واستقرارًا، خاصة أنهم كانوا مهددين بشكل مستمر بسبب الملاحقات والحملات الأمنية، التى كانت تشنها ضدهم الأجهزة التنفيذية، نظرًا لأن تواجدهم العشوائى فى الطرقات والشوارع مخالف للقانون ويعيق الطرق».

وطالب الحكومة بسرعة العمل على تطبيق تلك التوجيهات وتوفير محلات مناسبة للباعة الجائلين بأسعار مخفضة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن ذلك سيعود بالإيجاب على اقتصاد الدولة.