رشا كليب نائبة التنسيقية تتفقد مستشفى أبوالمطامير المركزى

تفقدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستشفى أبوالمطامير المركزى بمحافظة البحيرة، بصحبة دكتور ممدوح ناجى سالم مدير المستشفى، وشملت الزيارة جولة تفقدية لأقسام المستشفى المختلفة، بنك الدم، والطوارئ، وحدة غسيل الكلي، وحدة عناية الأطفال، عناية الكِبار، قسم الأطفال المبتسرين، ومركز الطعوم.

كما شملت زيارة النائبة رشا فايز كليب حوارات مع المرضى واستطلاع للآراء حول الخدمات المقدمة فى المستشفي، وحوارات ونقاشات كان طاقم الأطباء والتمريض والصيادلة بالمستشفى.

الصعيد في القلب.. وفد «التنسيقية» يزور أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان

وكان قد زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) للوقوف على عدد من مشكلات الصعيد، ومن بينها ملفات العمال والصحة والشباب، واستقبال طلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها باستخدام كافة الأدوات البرلمانية المناسبة.

وقامت النائبة نشوى الشريف برفقة أعضاء التنسيقية في محافظة أسيوط بلقاء محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الذي أبدى استعداده التام، لتقديم كل أوجه التعاون مع وفد التنسيقية لخدمة المحافظة، وقام الوفد بزيارة مستشفى ومركز شباب أبنوب بحضور عدد من القيادات والشباب الفاعلين على مستوى المحافظة.

كما تفقد وفد التنسيقية مشروع حياة كريمة بالمحافظة، وزيارة مركز طب الأسرة ببني محمديات وزيارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برفقة رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج أبوسداح.

وفي سوهاج، زار وفد التنسيقية، مستشفى سوهاج العام ومركز شباب الري ومديرية القوى العاملة، كما التقي الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة، والدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، بالإضافة إلي زيارة مركز شباب الري برفقة شادي الكفافى وكيل مديرية الشباب والرياضة وشادي أبوحجى، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الري.

كما التقت النائبة نشوى الشريف، في محافظة قنا بالعاملين في عدد من المستودعات.

وفي محافظة الأقصر، زار الوفد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية.

فيما اختتم وفد التنسيقية، زياراته في أسوان بزيارة كيما وجمعية غرب سهيل ومركز الشباب والوحدة الصحية لغرب سهيل ولقاء عدد من منتجي الحرف اليدوية.

وضم وفد التنسيقية، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، محمد كمال أبوحطب، أحمد محروس الشريف، على قاعود، أحمد جبر، عمر السلايمى، محمد عبدالمنعم القريفان، عادل حمدي، إبراهيم العجمي ومحمد منصور.