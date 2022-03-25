ضبط صاحب مفرمة بحوزته طن لحوم فاسدة فى القاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من إلقاء القبض على صاحب مفرمة بحوزته طن لحوم فاسدة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط أكثر من طن "مصنعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس" وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.