الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرف لبنان: تثبيت سعر صرف الدولار فى استيراد المشتقات البترولية حتى الثلاثاء

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي المعتمد والثابت لاستيراد البنزين عند حد 22200 ليرة لبنانية لكل دولار نقدًا على منصة صيرفة مهما كانت تحركات سعر الصرف وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد مصرف لبنان أن هذا القرار حصرًا للشركات المستوردة لمادة البنزين، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة القائمة التي قامت الشركات على إثرها بوقف إمدادات البنزين للمحطات.
وأكد مصرف لبنان أنه من يوم الاثنين المقبل تستطيع المصارف أن تبيع الليرة اللبنانية نقدًا مقابل الدولار الأمريكي النقدي أو بالعكس على آخر سعر لمنصة صيرفة بدون تحديد سقف للكمية المتداولة.
وبلغ آخر سعر لمنصة صيرفة أمس 22150 ليرة لكل دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

هجوم حوثى على جدة.. وحريق مروع فى منشأة لأرامكو

مصر والسنغال.. النشيد الوطنى يهز استاد القاهرة (فيديو)

«وصل الخير».. أهالى يشيدون بـ«المليون كرتونة رمضانية»: «السيسى ضهر الغلابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

صور

الأعلام تزين شوارع المحروسة قبل مباراة مصر والسنغال

توافد الجماهير على استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون