«الفنى للمسرح» ناعيًا «حلاوة»: معلمًا لأجيال من المسرحيين.. وجامعة حلوان تتخلف عن نعيه

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان والمخرج الدكتور أحمد حلاوة، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة غنية بالأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية والتي وصلت إلى 200 عمل فني، والتي ستظل باقية في ذاكرة جمهوره ومحبيه، بالإضافة إلى أنه معلم لأجيال من المسرحيين.

«حلاوة» كان معيدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقام بتدريس المسرح بالعديد من الكليات والجامعات كان آخرهم قسم المسرح بجامعة حلوان، كما عمل مخرجا بالمسرح القومي ومشرفا فنيا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، فكانت أعماله المسرحية كمخرجا أو ممثلا أو مؤلفا علامات في تاريخ المسرح المصري أهمها "دستور يا اسيادنا، محترم لمدة شهر، حارة عم نجيب، الملك العريان، الديك أما يكاكي" و غيرها.

فى الوقت ذاته، تخلفت جامعة حلوان عن تقديم النعى للفنان الراحل رغم تدريسه المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان، وهو ما لم تتخلف عنه فى وفاة الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث نعى الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الدكتور حسين مهران.

يذكر أن غيّب الموت الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، الراحل امتلك تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحي وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته نجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

تأثر الفنان أحمد حلاوة بوفاة هادى الجيار بكورونا العام الماضى، لكن أوجاعه زادت برحيل مقربين له، وحكى حلاوة: "بعد هادي الجيار ما مات أخويا وأختى ماتوا كورونا ، وأنا ما بحبش النعى على السوشيال ميديا محبتش حد يقولى البقية فى حياتك كفاية الناس مشغولة بهمها"، وبعد أشهر لحق بهم حلاوة عقب إصابته بالفيروس.