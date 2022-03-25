الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الفنى للمسرح» ناعيًا «حلاوة»: معلمًا لأجيال من المسرحيين.. وجامعة حلوان تتخلف عن نعيه

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد حلاوة

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان والمخرج الدكتور أحمد حلاوة، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد حياة غنية بالأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية والتي وصلت إلى 200 عمل فني، والتي ستظل باقية في ذاكرة جمهوره ومحبيه، بالإضافة إلى أنه معلم لأجيال من المسرحيين.

«حلاوة» كان معيدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقام بتدريس المسرح بالعديد من الكليات والجامعات كان آخرهم قسم المسرح بجامعة حلوان، كما عمل مخرجا بالمسرح القومي ومشرفا فنيا بفرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، فكانت أعماله المسرحية كمخرجا أو ممثلا أو مؤلفا علامات في تاريخ المسرح المصري أهمها "دستور يا اسيادنا، محترم لمدة شهر، حارة عم نجيب، الملك العريان، الديك أما يكاكي" و غيرها. 

فى الوقت ذاته، تخلفت جامعة حلوان عن تقديم النعى للفنان الراحل رغم تدريسه المسرح، في كلية الآداب جامعة حلوان، وهو ما لم تتخلف عنه فى وفاة الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث نعى الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الدكتور حسين مهران.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏جامعق_حلوات UNIVERSITY HELWAN لَهَُِّ لرعوÛ ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الأستاذ الدكتور /ممدوح/ مهدى والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة بخالص العزاء والمواساة الأستاذ الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون والأستاذ المتفرغ المنتدب بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان‏'‏

 

يذكر أن غيّب الموت الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، الراحل امتلك تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحي وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته نجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

تأثر الفنان أحمد حلاوة بوفاة هادى الجيار بكورونا العام الماضى، لكن أوجاعه زادت برحيل مقربين له، وحكى حلاوة: "بعد هادي الجيار ما مات أخويا وأختى ماتوا كورونا ، وأنا ما بحبش النعى على السوشيال ميديا محبتش حد يقولى البقية فى حياتك كفاية الناس مشغولة بهمها"، وبعد أشهر لحق بهم حلاوة عقب إصابته بالفيروس.

البيت الفني للمسرح الدكتور أحمد حلاوة المعهد العالى للفنون المسرحية جامعة حلوان سميح شعلان

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