بايدن ينفعل بعد سؤال عن عقوبات بوتين.. ويهاجم مراسل: «إنت هتلعب معايا» (فيديو)

انفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بايدن، بعد سؤال عن عقوبات بوتين، فيما هاجم مراسلا قائلا: «إنت هتلعب معايا».

وانتقد بايدن مراسلة شبكة سي بي إس، التي تساءلت عن سبب تأثير العقوبات الجديدة على روسيا في تغيير مسارها في أوكرانيا، عندما فشلت العقوبات السابقة في وقف الحرب هناك، وتابع: «هذا ليس ما قلت.. أنت تلعب معي"، وكانت الصحفية كريستينا روفيني قد سألت كيف ستساعد العقوبات الإضافية في أوكرانيا عندما "لا ينجح الردع".

وأجاب بايدن: "دعونا نصحح شيئًا ما، ستتذكرون أنه إذا كنت قد استمعت لكلمتي منذ البداية، فأنا لم أقل، في الواقع أن العقوبات ستردعه العقوبات لا تردع أبدا.. ولكن أنت تواصل الحديث عن ذلك، العقوبات لا تردع أبدا".

وعندما سألت روفيني بايدن عما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ستفعل ذلك بالضبط وستؤثر على روسيا في تغيير مسارها في أوكرانيا، رد بايدن: "الجواب لا".

وقال: "الشيء الوحيد الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن نظل موحدين والعالم يواصل التركيز على ماهية هذا الرجل الغاشم وكل أرواح الأبرياء تُفقد وتُدمَر وما يحدث هذا هو الشيء المهم".

وأضاف: "لكن انظر، إذا كنت بوتين وتعتقد أن أوروبا سوف تنهار في غضون شهر أو ستة أسابيع أو شهرين، فلماذا لا - يمكن أن يستغرقوا أي شيء لمدة شهر آخر، لكن علينا علينا أن نظل متحدين بشكل كامل.



وبحسب التقرير، فإن بايدن يعتقد أن «العقوبات تهدف إلى الردع»، بحسب ما قاله مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الذي تحدث في 11 فبراير، قائلاً: «يعتقد الرئيس أن المقصود بالعقوبات هو الردع. ولكي تعمل – من أجلهم»، للردع ، يجب أن يتم إعدادها بطريقة تجعل بوتين يتحرك ، ثم يتم تحصيل التكاليف».

بعد أسابيع فقط ، قال بايدن إن تنفيذ العقوبات سيزيد من معاناة بوتين، وأنه سيكون من الضروري تنفيذها على المدى الطويل لبقية العام على الأقل، قال «هذا ما سيمنعه».

