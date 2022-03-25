بينهم طبيب باطنة.. إحالة المتهمين بالاتجار فى البشر للجنايات

أحالت النيابة العامة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار بالبشر، من بينهم أستاذ أمراض باطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.

جاء بأمر الإحالة قيام المتهمين بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر تستهدف تحقيق المنافع المادية وتتعامل على الأشخاص الطبيعيين.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالبشر تستهدف تحقيق المنافع المادية وتتعامل على الأشخاص الطبيعيين بشتى الصور لاستئصال عضو من أعضاءهم البشرية -الكلى، فاستقطبوا المجني عليه.

واتفقوا معه على بيع كلیته بمقابل نقدي مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها للمتهمة مريضة فشل كلوي بغير طريق التبرع- بمقابل نقدي اتفقت عليه مع أعضاء تلك الجماعة الإجرامية المنظمة على أن تتولى الجماعة إعداد وتهيئة المستندات والتي من بينها إجراء التحاليل اللازمة، لتوافق الأنسجة وعمل الإجراءات اللازمة والأوراق الطبية اللازمة، لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى.

واستغلت ف. ق عملها بأحد المستشفيات الخاصة، سكرتيرة بلجنة زراعة الأعضاء، فسعت في إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقات اللازمة لإجراء عمليات الزرع.