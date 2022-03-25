مساعد وزير الخارجية تبحث سبل التعاون مع نائبة وزير خارجية سيراليون

بحثت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية السفيرة سها جندي، مع نائبة وزير خارجية سيراليون مامادي كامارا والوفد المرافق لها، التعاون بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن حالة السلم والأمن في القارة ودعم العلاقات في الإطار الإفريقي متعدد الأطراف.



وذكرت وزارة الخارجية- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة- أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون بين مصر وسيراليون في إطار رئاسة الأخيرة آلية مراجعة النظراء الإفريقية، فضلًا عن تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب.



وأعربت السفيرة سها جندي، عن سعادة مصر بتمثيل القارة الإفريقية من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، موضحة أن هناك فرصة كبيرة للقارة الإفريقية خلال المؤتمر للحديث بصوت واحد وإبراز موقف إفريقي موحد تجاه قضية تغير المناخ.



في سياق متصل، التقى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير محمد خليل، نائبة وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق لها، حيث استعرض أهم أوجه النشاط الذي تقوم به الوكالة في الأربعة مجالات الرئيسية لعملها؛ وتشمل البرامج التدريبية والمساعدات والقوافل الطبية والمنح الدراسية.. كما بحثا كيفية إقامة تعاون بين الوكالة ودولة سيراليون في هذا الشأن.



من جانبها، أشادت المسئولة السيراليونية بالتعاون الثنائي القائم بين البلديّن، موضحةً أن بلادها تتطلع إلى الاستفادة من الدعم المصري في مجال إعداد الكوادر الدبلوماسية، خاصة وأنهم يقومون حالياً بالخطوات النهائية لافتتاح معهد دبلوماسي في سبتمبر 2022.