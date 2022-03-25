«الأمن والتعاون الأوروبى» تبحث تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى لاتفيا

سلّط الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، اليوم الجمعة، الضوء على المكاسب التي تحققت في تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الاستغلال الجنسي، في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى لاتفيا.



وقال ريتشي، في تصريحات اليوم، إنه التقى خلال زيارته مع أصحاب المصلحة رفيعي المستوى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك وزيرة الداخلية ماريا غولوبيفا ومسئولين حكوميين من وزارة العدل، ومكتب الادعاء المتخصص للجريمة المنظمة، وكذلك أعضاء برلمان لاتفيا لمناقشة الإجراءات التشريعية المحتملة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الداخلية غولوبيفا، أشاد ريتشي بسلطات لاتفيا لعملياتها الفعالة في التعرف على الضحايا وتقديم المساعدة الممولة من الدولة ومصادرة عائدات الاتجار بالبشر وتحديد حالات الاتجار من أجل العمل القسري.



وأشار «ريتشي»، إلى أنه لا تزال هناك بعض التحديات؛ إذ لا تزال ثقافة إفلات تجار البشر من العقاب تشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق العدالة للضحايا، محذرًا أن الإجراءات القضائية الطويلة تهدد بإعادة إيذاء الضحايا وتوجيه تهم أقل لتجار البشر، مما لا يحملهم المسئولية الكافية عن الضرر الذي يتسببون فيه.

