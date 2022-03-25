الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، أن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن استعدادهم لفرض عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا.

وذكر المجلس، في بيان بثه عبر موقعه الإلكتروني: "لقد تبنى الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات كبيرة لها تأثير هائل على روسيا وبيلاروسيا، ولا يزال على استعداد لسد الثغرات واستهداف التحايل الفعلي والمحتمل، وكذلك التحرك بسرعة مع فرض مزيد من العقوبات الصارمة المنسقة ضد كل من روسيا وبيلاروسيا".

وأكد البيان أنه "يجب وقف أي محاولات للالتفاف على العقوبات أو مساعدة روسيا بوسائل أخرى".



وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق أيضًا على إنشاء صندوق استئماني للتضامن مع أوكرانيا، موضحًا: "يوافق المجلس الأوروبي على إنشاء صندوق استئماني للتضامن مع أوكرانيا، ويدعو شركاءه الدوليين للمشاركة أيضًا، كما يدعو إلى بدء الاستعدادات دون تأخير".

ودعا المجلس، في بيانه، المفوضية الأوروبية إلى مواصلة تقديم المساعدات التقنية من أجل مساعدة أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ24 من فبراير الماضي، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.