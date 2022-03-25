الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يشدد للرئيس البولندى على أهمية بقاء الديمقراطيات موحدة

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، للرئيس البولندي على أهمية بقاء الديمقراطيات موحدة.

وكان قد قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى وارسو تعكس الدور الرئيسي الذي تقوم به بولندا في منظمة حلف شمال الأطلنطي “ناتو” والمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دودا، بعد اجتماعه مع وزراء الحكومة البولندية في وارسو قبل قمة الناتو، التي ستبدأ اليوم الخميس في بروكسل، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

وأشار «دودا»، إلى أنه سيناقش مع بايدن أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو والأزمة الإنسانية المتفاقمة، الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مضيفًا أن محادثاته مع بايدن ستركز على "الأمن، بما في ذلك أمن بولندا وحلف الناتو"، مؤكدًا أن “هذه الزيارة تثبت أهمية بولندا في حلف شمال الأطلنطي والمنطقة”.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى بولندا غدًا ويلتقي مع دودا بعد غد السبت.

وقد أعلنت بولندا، اليوم، أنها استقبلت ما يقرب من 2.2 مليون لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا لها حدود طويلة مع أوكرانيا في الشرق، وفر حوالي 2.24 مليون شخص إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي منذ بدء العدوان الروسي الذي انطلق قبل شهر.

بايدن ​روسيا​ ​أوكرانيا بقاء الحزب الديمراطي

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