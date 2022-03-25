الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو واليونسكو تبحثان تعزيز علاقات التعاون

الدكتور سالم بن محمد
الدكتور سالم بن محمد المالك

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مع أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" تعزيز سبل التعاون بين المنظمتين.


وأكد الجانبان- خلال اللقاء، اليوم الجمعة- حرصهما على مواصلة التعاون بين الإيسيسكو واليونسكو، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المنظمتين في شهر نوفمبر 2019، المتعلقة ببناء القدرات والتنمية والمساعدة الفنية، والتعاون في مجالات أخرى تحظى بالاهتمام المشترك.


واستعرض المدير العام للإيسيسكو، أبرز محاور التوجهات الاستراتيجية للمنظمة في أفق عام 2025، والخطط التنفيذية وأهم البرامج التي تعطيها الإيسيسكو أولوية خاصة، ويمكن أن تمثل مجالات للتعاون بين الإيسيسكو واليونسكو، وفي مقدمتها تدريب الشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، وترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري، وتشجيع الاستثمار في علوم الفضاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحد من تأثيرات التغير المناخي، وإعداد دراسات استشرافية حول مستقبل العالم الإسلامي، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديث التعليم.


جاء اللقاء بين المدير العام للإيسيسكو والمديرة العامة لليونسكو، عقب حضورهما انطلاق احتفالية مرور 10 سنوات على تسجيل مدينة الرباط في قائمة التراث العالمي الإنساني لليونسكو، التي نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بشراكة مع وزارة الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

 

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على هامش الأزمة

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