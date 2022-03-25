الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة طفل لقى مصرعه طعنا على يد مريض نفسى بالجيزة

جثة طفل
جثة طفل

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة قيام مريض نفسي بقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات طعنا بسلاح أبيض "مقص" بقرية أبو رجوان بدائرة مركز شرطة البدرشين.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والسبب الذي دفع المتهم بارتكاب جريمته.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة طفل 5 سنوات مصابا بطعن نافذ نتيجة اعتداء من سلاح أبيض ذات نصل حاد ومقيم بقرية أبو رجوان بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفل المتوفي أفادوا بقيام أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي جار المجني عليه بارتكاب الواقعة وطفل الطفل بسلاح أبيض مقص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته ظل يهذي بكلمات غير مفهومة وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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