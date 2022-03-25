هولندا تجهز السجون المغلقة لاستقبال اللاجئين الأوكران

أعلن وزير الإعمار الهولندي دي غونغ، عن أن حكومة بلاده ستخصص 75 مليون يورو لجعل المباني الحكومية القديمة والسجون المغلقة مناسبة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن السلطات بصدد إيواء 15 ألف لاجئ أوكراني في هذه المباني.

من جهته، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في وقت سابق، من أن "عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يصلون إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص".

بدوره، أعلن مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، عن أن "عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون"، محذرًا من "أزمة لجوء تعد الأشد" في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق متصل، كان قد أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، خلال الفترة الماضية، عن أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال سفيرناكر للصحفيين الذين التقاهم في قرية مديكا الحدودية، "منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر مئة ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا".

وأضاف أن تسعين بالمئة من اللاجئين لديهم أماكن فعلية يتوجهون إليها في بولندا، مثل منازل أصدقاء أو أفراد أسرة، لكن الباقين قصدوا تسعة مراكز استقبال أقيمت على طول الحدود. وتقدم تلك المراكز وجبات طعام ورعاية طبية ومكان للاستراحة ومعلومات ضرورية.

وقال رئيس وحدة حرس الحدود البولندي، توماش براغا، في المؤتمر الصحفي نفسه إن يوم الجمعة وحده عبر قرابة 50 ألف شخص من أوكرانيا إلى بولندا.

وبولندا التي كان ما يقدر بـ 1,5 مليون أوكراني يقيمون على أراضيها قبل الغزو الروسي وعبّرت عن الدعم الراسخ لأوكرانيا، استقبلت غالبية الأوكرانيين الفارين.