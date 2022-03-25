الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 865 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

سلع مجهولة المصدر
سلع مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 865 كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة نصف نقل بمدينة ههيا بالشرقية.

حيث قامت إدارة تموين ههيا بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز برفقة قوة من الشرطة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة نصف نقل بيضاء محملة بعدد  5  شكاير بروتين صويا مجروش مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 11 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 55 كيلوجرام.

كما تم ضبط 8 شكاير فول سوداني أبيض مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 200 كيلوجرام وبعدد 8 شكاير سمسم محمص مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 25 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 200 كيلوجرام، وبعدد 6 شكاير جوز هند مبشور مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 35 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 210 كيلوجرام.

كما تم ضبط 8 شكاير مونوجلوتومات الصوديوم مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 200 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر رقم 3940 لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ علي المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك، وتم تسليم السائق والسيارة إلي مركز الشرطة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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