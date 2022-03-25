بعد وفاتها.. من هى دانى كارلسون أكبر معمرة فى العالم؟

توفيت داني كارلسون، التي توصف بأنها أقدم مدونة في العالم، في السويد عن عمر يناهز 109 أعوام.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فعندما كانت في التاسعة والتسعين من عمرها، حضرت كارلسون دورة في الكمبيوتر، وبعد عام ، بدأت مدونتها حيث أطلقت على نفسها اسم بوجان.



وكتبت صديقتها إلينا ستروم في رسالة بريد إلكتروني مفادها أنهما لا ينفصلان منذ عام 2011 عندما أصبحت طالبة في إحدى دورات الكمبيوتر الخاصة بي.



وأشارت الوكالة إلى أنه كان لدى كارلسون الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وظهرت بانتظام في البرامج التليفزيونية والإذاعية السويدية.

وأضافت أنه في شهر مارس من عام 2018، التقت بالملك كارل السادس عشر جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا في القصر الملكي في ستوكهولم، وبعد وفاة كارلسون أمس الخميس، أشاد بها أفراد العائلة المالكة السويدية بنشر صورة للقائهم بها عبر تطبيق الصور "إنستجرام".



وتابعت أنه في مدونتها، وصفت كارلسون نفسها بأنها «عمة قاسية تحب معظم الأشياء وتتمتع بروح الدعابة وهي مباشرة بعض الشيء»، ونشرت صورًا لنفسها وقالت إنها "لطالما كانت فضولية".

نشأتها

وُلدت داني فالبورج إريكسون في كريستيان ستاد، جنوب السويد، في 8 مايو 1912 - وهو نفس العام الذي غرقت فيه سفينة تيتانيك بعد اصطدامها بجبل جليدي - وهي الأكبر بين خمسة أشقاء.



وبعد ثماني سنوات في المدرسة ، حصلت على وظيفة في مصنع قمصان حيث عملت لمدة 20 عامًا.



وعملت لاحقًا في مصنع للكورسيه شمال ستوكهولم حيث التقت بزوجها الثاني في سن 39، عملت في النهاية في وكالة التأمين الاجتماعي السويدية.



استمرت في العيش بشكل مستقل حتى العام الماضي، عندما انتقلت إلى منزل للمسنين، كانت آخر مشاركة لها على مدونتها في 28 يناير عندما كتبت: "مثل قطة، لديّ تسعة أرواح على الأقل، لكني لا أعرف ما الذي يجب أن أستفيد منه كثيرًا من الحياة".



وأكدت الوكالة أن داني كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الـ110 في شهر مايو المقبل، وكانت تفضل إقامة حفل صغير.

