نقل جثة شاب لقى مصرعه على شريط القطار في السويس

لقى شاب مصرعه عقب أن صدمه قطار ركاب بحي الأربعين في السويس خلال عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كانت غرفة عمليات النجدة في السويس تلقت بلاغا من الأهالي بمصرع شاب أسفل عجلات قطار الركاب المتجه من السويس إلى الإسماعيلية، وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة بأن المجنى عليه محمود جابر محمد 35 عامًا، مقيم بطهطا في محافظة سوهاج، وإنه حاول العبور من مزلقان غير شرعي أمام منطقة السادات.

وقال الشهود العيان إن المجنى عليه هَم بعبور شريط السكة الحديد بالتزامن مع عبور القطار إلا أنه أخطأ في تقدير المسافة ولم يكن سريعا في خطواته ليسبق القطار فسقط على القضبان.