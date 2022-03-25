الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوزراء العراقى يكشف تفاصيل اللقاء الرباعى بين «السيسى وبن زايد والملك عبدالله والكاظمى»

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي، أجرى اليوم زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة من عاهل الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين".

وبحث الكاظمي، وفقا للبيان مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة، وتناول اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

وأضاف، أن "لقاء عقد في العقبة بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز".

وتابع، أن اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة، فضلا عن بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية.

وأشار، إلى أن "اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها".

مجلس الوزراء مجلس الوزراء العراقي العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد

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على هامش الأزمة

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