بايدن يصل بولندا قادمًا من بروكسل

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة "زوسوف" البولندية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لبايدن أثناء هبوطه من الطائرة عقب وصولها؛ حيث كان في استقباله عدد من المسئولين البولنديين، وغاب عن استقباله نظيره البولندي "أندجي دودا" الذي اضطرت الطائرة التي كانت تقله للهبوط اضطراريًا وعادت إلى العاصمة "وارسو" مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلقي بايدن إحاطة عن العملية الإنسانية من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا، والاستجابة إلى التدفق المتنامي للاجئين الفارين نتيجة العملية العسكرية الروسية.

كما سيتوجه الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى وارسو العاصمة البولندية، حيث يلقي خطابًا حول جهود العالم لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مبادرة رائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتضمن تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل اليوم - إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم موارد الطاقة لإكراه جيرانه والتلاعب بهم، واستخدم عائدات الطاقة من أجل تشغيل آلة الحرب".