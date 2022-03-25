الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يصل بولندا قادمًا من بروكسل

بايدن
بايدن

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة "زوسوف" البولندية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، قادمًا من العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية لقطات حية لبايدن أثناء هبوطه من الطائرة عقب وصولها؛ حيث كان في استقباله عدد من المسئولين البولنديين، وغاب عن استقباله نظيره البولندي "أندجي دودا" الذي اضطرت الطائرة التي كانت تقله للهبوط اضطراريًا وعادت إلى العاصمة "وارسو" مرة أخرى.

ومن المقرر أن يلقي بايدن إحاطة عن العملية الإنسانية من أجل تخفيف معاناة المدنيين في أوكرانيا، والاستجابة إلى التدفق المتنامي للاجئين الفارين نتيجة العملية العسكرية الروسية.

كما سيتوجه الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى وارسو العاصمة البولندية، حيث يلقي خطابًا حول جهود العالم لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق اليوم، عن مبادرة رائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتضمن تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل اليوم - إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم موارد الطاقة لإكراه جيرانه والتلاعب بهم، واستخدم عائدات الطاقة من أجل تشغيل آلة الحرب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قبل المواجهة.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال

تفاصيل إلغاء السعودية شرط المحرم لأداء السيدات العمرة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

مصدر أمنى ينفى أكاذيب «الإرهابية» بوجود أعمال تخل بالأمن

وزيرة الثقافة تنعى أحمد حلاوة: «علامة فى فن التمثيل والإخراج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

التدريب الأخير للمنتخب قبل المباراة

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق شوارع القدس لتأمين ماراثون

«خطة عمل مشترك».. توقيع مذكرة تفاهم عسكرى بين إسرائيل والمغرب

الاحتلال يبقي على حالة التأهب خوفاً من التصعيد بعد عملية «بئر سبع»