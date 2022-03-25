الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الصين بموسكو: رجال الأعمال الصينيون يرغبون فى التعاون مع الروس

السفير الصيني لدى
السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي

أعلن السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي، عن قدرة بلاده على زيادة وارداتها من الفحم الروسي والمأكولات البحرية وغيرها من السلع الروسية.

وقال هانهوي - خلال اجتماع في مجلس الأعمال الروسي الصيني بغرفة التجارة والصناعة الروسية بموسكو اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن لدى رواد الأعمال الصينيين رغبة كبيرة للشروع في تعاون ملموس مع شركائهم الروس، حيث تحتل روسيا اليوم المرتبة الأولى أو الثانية في توريد النفط والغاز والفحم، بينما تحتل المرتبة الأولى في توريد لحوم الأبقار لأكثر من عامين".

وأضاف: "أن الجانب الصيني يعارض فرض عقوبات على روسيا"، مؤكدًا أن بكين بالرغم من الضغوط عليها للانضمام إلى التحالف المناهض لروسيا تتخذ موقفًا مستقلًا في هذا الصدد.

وتابع: "أن الجانب الصيني يؤيد ضمان التطور الطبيعي للعلاقات الجيدة والتعاون الثنائي متبادل المنفعة مع روسيا".

وجرى التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الروسي الصيني في 14 أكتوبر عام 2004 في بكين، ويهدف المجلس إلى تعزيز ودعم المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وكذلك تنمية التعاون بين دوائر الأعمال الروسية والصينية.

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