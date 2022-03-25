الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد موجه الارتفاعات.. آخر تطورات سعر الدولار فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

نستعرض لكم فى هذا التقرير، آخر تطورات سعر الدولار فى مصر، حيث شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأسواق.

وتقدم «الدستور» نشرة لحظيه للقراء بمتابعة أسعار الدولار ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة السوق.

وسجلت أسعار الدولار اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الدولار الأيام الماضية.

ويهتم المواطنون بأسعار الدولار لحظة بلحظة خاصة بعد إعلان البنوك بارتفاع الفائدة 18%.

آخر تطورات سعر الدولار فى مصر

  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) : 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو : 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.
  • وجاء سعر الدولار في بنك مصر كالتالي  18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع.
  • وجاءت أسعار بنك قناة السويس كالتالي 18.26 جنيه للشراء و18.36 جنيه للبيع.

    كانت أسعار الدولار قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الجاري مما ساهم في فقد الجنيه نحو 14% من قيمته.

وطرحت بنوك الأهلي وبنك مصر شهادات استثمار بفوائد 18% وارتفعت حصيلة الشهادات ولاقت إقبالًا من قبل المواطنين.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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