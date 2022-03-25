الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق النسخة الأولى من كأس «تنشيط السياحة» لسباق اليخوت

سياحة اليخوت
سياحة اليخوت

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، النسخة الأولى من كأس الهيئة «ETA Cup» لسباق اليخوت الشراعية، والتي يتم تنظيمها بمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين، اعتبارا من اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إقامة هذا السباق يأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم سياحة اليخوت والترويج لها، ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية في يونيو 2021، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في سباقات اليخوت الشراعية الكبيرة ما يعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متميزة مثل منتج سياحة اليخوت والذي يجذب فئة السائحين ذوي الإنفاق المرتفع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه من المقرر أن تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة برعاية سلسلة من سباقات اليخوت، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بمثل هذه السباقات والفعاليات، كبداية لأنشطة عدة في مجال اليخوت يتم الإعداد لها حاليا.

من جهته، قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي وأحد المشاركين بالسباق، إن السباق يقام على المسطح المائي الواقع أمام مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة ١٣ يختا شراعيا تتراوح أطوالها بين ٩ و١٥ مترا، ويقود كل يخت طاقم مكون من ٥ بحارة على الأقل، مضيفا أن مسار السباق يمتد إلى مسافة تتراوح بين ١٠ و١٢ ميلا بحريا، يقطعها المتسابقون في زمن لا يزيد على ٩٠ دقيقة تبعا لقوة الرياح.

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