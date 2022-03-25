كيف واجهت وزارة الداخلية احتكار السلع وجشع التجار؟ (انفوجراف)

أبرز «إنفوجراف» صادر عن وزارة الداخلية جهود أجهزة الأمن لمواجهة محتكري السلع لبيعها في السوق السوداء، ومواجهة جشع التجار وضبط الأسعار.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (1381) قضية تموينية متنوعة من بينهم (19) قضية حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (قرابة 128 طن دقيق - زيت طعام - سكر مسلى - مكرونة - أرز - 2700 عبوة زيت طعام).

وكذا حجب مواد بناء بإجمالي (16 طنًا حديد تسليح - 32 طنًا أسمنت)، وكذا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالي (30 طنًا حديد تسليح - أكثر من 44 طنًا أسمنت)، (12) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 1286 طن "دقيق مدعم - سكر تمويني - أسمدة مدعمة" - 649 بطاقة ذكية - 1500 عبوة "زيت مدعم" - 4 ماكينات "صرف - تعبئة")، و(96) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 118 طن "دقيق - زيت طعام - سكر - مكرونة - أرز - فول - أعلاف" - 26926 عبوة - 3 ماكينة تعبئة - 574 اسطوانة بوتاجاز)، بإجمالي مضبوطات بلغت (أكثر من 1654 طنًا - 31126 عبوة - 574 اسطوانة بوتاجاز - 649 بطاقة ذكية - 7 ماكينة "تعبة وصرف") كان أبرزها الآتي:

وتم ضبط (1250 طن "أسمدة زراعية مدعمة") خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها لإعادة تدويرها داخل شكائر مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وكذا ضبط (1000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها ذات البيانات المقلدة - 2 ماكينة تعبئة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية وكذا المحاسب القانوني بالشركة وأمين مخازن الشركة) بمحافظة البحيرة.

وتم ضبط (25 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (19 طن "سلع غذائية مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط (قرابة 17 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (قرابة 16 طن "دقيق أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (32 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (15 طن مواد بناء "حديد تسليح" – أكثر من 27 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قرابة 27 طن إضافات أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (أكثر من طن "مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس" وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم وبحوزته (أكثر من 12 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.